Vogelklas draait eerste vuile handdoekenwas met nieuwe wasmachine

Els Kwaks van de Vogelklas was verrast hoeveel er los kwam na de oproep: "Het was heel hartverwarmend al die reacties. Iedereen begon de oproep te delen, het ging heel snel de wereld rond."

Witgoedverkoper Rasit Biner uit Schiedam reageerde direct op de Facebook-oproep. "Mijn vrouw las het op Facebook en las het me voor. Dus ik zeg: 1 en 1 is 2. Natuurlijk geef ik een wasmachine. Voor mij is dat niks bijzonders, het is gewoon normaal om mensen te helpen."

Rasits wasmachine is bijna gelijk aan zijn voorganger en daar was Elk heel blij mee. "We hebben meteen contact opgenomen met Rasit en geroepen 'Jaaa! Jij bent onze reddende engel!'."

Voor de geboren Schiedammer is het normaal om mensen te helpen die het nodig hebben, dat heeft hij van zijn vader. Rasit vindt zichzelf dan ook geen held: "De mensen hier bij de vogelklas die de vogels verzorgen, dat zijn de helden."