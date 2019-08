Spitsmijders niet happig op beloning

Roger Demkes over minder spitsmijders dan verwacht: "De bedoeling was dat de boel in Rotterdam zou blijven rijden, dat is volgens ons redelijk goed gelukt."

De gemeente Rotterdam had ingezet op tweeduizend spitsmijders. Het project Maaster, waarin automobilisten worden beloond de avondspits meden, lijkt daarmee deels mislukt.

Doorstroming

Roger Demkes van de Verkeersonderneming, verantwoordelijk voor de uitvoering van het project: "Als er tweeduizend mensen moeten deelnemen aan het project en we hebben er maar duizend, dan zou je zeggen 'het is mislukt'. Maar als je kijkt naar de doorstroming in de stad, want daar ging het uiteindelijk over, dan denk ik dat we een redelijk groot succes hebben gehad. De bedoeling was dat de boel in Rotterdam zou blijven rijden, dat is volgens ons redelijk goed gelukt."

In totaal kozen bijna 2500 mensen tijdens werkdagen om niet in de spits te reizen met de auto. Dit betekent dat 1500 filemijders dit deden buiten het project Maaster om. Volgens Demkes gaat het daarbij vooral om individuele automobilisten die zijn bereikt via de publiekscampagne. Daarnaast waren dit forenzen die werken bij één van de bedrijven die zijn aangesloten bij de Maastunnel Alliantie, zoals onder andere het Erasmus MC, de musea, de Euromast en de Hogeschool.

Maastunnel Alliantie

Demkes is 'best een beetje trots' op de samenwerking tussen de tachtig bedrijven die waren aangesloten bij de Maastunnel Alliantie. Zij hebben hun publiek en personeelsleden goed geïnformeerd over de sluiting van de Maastunnel. "Dat is een enorme doelgroep geweest, want gezamenlijk bereiken deze instellingen en bedrijven per jaar zo'n 5 à 6 miljoen mensen met hun uitingen op internet en nieuwsbrieven."

Met de start van de tunnelrenovatie in de zomer van 2017 heeft de gemeente Rotterdam De Verkeersonderneming ingehuurd om zoveel mogelijk mensen uit de auto te krijgen. Dit project, Maaster genoemd, is nu bijna afgerond. De tunnel gaat binnenkort weer open. Vanaf 19 augustus kunnen de beide rijbanen weer gebruikt worden.

Thuis werken

Automobilisten die meededen aan het project kozen respectievelijk voor de fiets (450 mensen), het openbaar vervoer (400 mensen) of maakten gebruik van de P+R-terreinen rond Rotterdam (500 mensen). Anderen kozen ervoor om buiten de spits de weg op te gaan of thuis te werken.

Het beloningsproject Maaster richtte zich voornamelijk op structurele reizigers, maar volgens cijfers van De Verkeersonderneming blijkt 65 procent van de tunnelgebruikers minder dan één keer per week door de tunnel te rijden.

Het project heeft in totaal 2,6 miljoen gekost, dat is de helft minder dan de 5,1 miljoen euro die begroot was. Demkes: "Dat loopt ook wel parallel aan het feit dat er minder mensen hebben meegedaan."