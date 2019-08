Hondenmeldpunt Dordrecht: 17 meldingen, 1 hond in beslag genomen

Het gaat vooral om agressieve honden die los lopen en niet of slecht naar hun baas luisteren. Ook zijn er meerdere bijt-incidenten gemeld.

Na een bijtincident is één hond in beslag genomen. Het dier mag binnenkort weer terug naar zijn baas, maar moet dan wel een muilkorf dragen.

Angst

Twee andere honden moesten na klachten ook een muilkorf gaan dragen. De één omdat hij uit angst van zich afbijt, de ander omdat er veel klachten over hem kwamen. Die eigenaar is inmiddels, met hond, uit Dordt verhuisd.

Naast het meldpunt kunnen klachten ook gemeld worden bij de politie. Die handelt samen met Handhaving sowieso alle meldingen af.

Het meldpunt in Dordrecht is drie maanden geleden geopend, omdat landelijk het aantal bijtincidenten met agressieve honden toeneemt. Dordtenaren kunnen bij het punt gevaarlijk of hinderlijk gedrag van honden doorgeven. Het doel is het aantal bijtincidenten in de stad te verminderen.