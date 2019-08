Glitter en glamour in de Kunsthal voor expo over Thierry Mugler

Yasmin Le Bon in het Palladium in London in een creatie van Mugler (Foto: Alan Strutt)

Glamoureuze en elegante silhouetten, superheldinnenschouders en ingesnoerde tailles typeren de ontwerpersstijl van mode-icoon Thierry Mugler.

Er zijn ruim 150 outfits uit de periode 1977 - 2014 te zien. Ook zijn accessoires, video’s, documenten en schetsen te bekijken plus honderd werken van kunstenaars en fotografen.

Zwijndrechtse poppen

De ontwerpen van Mugler worden tentoongesteld op etalagepoppen van de Zwijndrechtse Hans Boodt. Die zijn speciaal op maat gemaakt voor de kledingstukken: de tailles zijn smaller en de heupen zijn breder gemaakt.

De tentoonstelling 'Thierry Mugler: Couturissime' was eerder te zien in het Canadeese Montreal Museum of Fine Arts.

Het werk van Mugler is vanaf 13 oktober in Rotterdam te bewonderen. De Kunsthal is de tweede locatie waar de expositie te zien is.