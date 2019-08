Podcast: "Feyenoord kan dit seizoen weleens verrassen"

Het eredivisieseizoen begint weer, en dus is ook onze sportredactie er weer met een podcast. Sinclair Bischop, Dennis van Eersel, Frank Stout en onze nieuwe presentator Peter van Drunen blikken vooruit.

Na een slechte voorbereiding, in elk geval qua resultaten, is er veel pessimisme rondom Feyenoord. Maar Sinclair Bischop gaat daar niet in mee. "Veel mensen zetten Feyenoord nu op de plekken 4 tot en met 6, maar dat vind ik overdreven. Ik denk dat Feyenoord die mensen nog gaat verrassen dit seizoen."

De mannen spreken ook uitgebreid over de verwachtingen van Sparta én de onderlinge wedstrijd waarmee de competitie van start gaat.