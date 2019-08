Nieuw tijdstip voor Feyenoord - Utrecht

Feyenoord tegen FC Utrecht begint zondag 18 augustus wat later, om 16.45 uur in plaats van 14.30 uur. Feyenoord heeft zo iets meer tijd om zich voor te bereiden na het uitduel van donderdag 15 augustus met Tbilisi in de Europa League.

Die uitwedstrijd wordt in Georgië gespeeld om 19:00 uur. De lokale tijd ter plekke is twee uur later.

Als de Rotterdammers verder komen in Europa is de kans aanzienlijk dat er nog meer duels van Feyenoord een andere aanvangstijd krijgen, of verplaatst worden.