Eerste 116 metrobestuurders mogen op Hoekse Lijn rijden

De metrobestuurders zijn al werkzaam op andere lijnen en moesten bijgeschoold worden. Op het nieuwe traject tussen Rotterdam en Hoek van Holland zijn meerdere bruggen. Daar moeten de metrobestuurders mee om leren gaan. Ook is het beveiligingssysteem net anders dan op andere lijnen.

Het is de bedoeling dat de Hoekse Lijn eind september in gebruik wordt genomen. De metro's op de Hoekse Lijn zouden oorspronkelijk in september 2017 gaan rijden. De planning van de ombouw van treinspoor naar lightrail was toen nog op vijf maanden begroot.

Onder meer problemen met de software voor de spoorwegbeveiliging zorgde voor vertraging. Ook werden er op onverwachte plaatsen kabels en leidingen aangetroffen en bleek op een aantal plekken de bodem te zijn vervuild.