Wonen in een paleisje op de Rotte

Mariëlle en PEter Boogert leven op een woonboot: "We zitten midden in de stad en toch is het zo rustig."

"We zitten midden in de stad en toch is het zo rustig", vertelt haar man Peter. De woonboot waar het gezin drie jaar geleden introk, ligt aan de Crooswijcksebocht, tussen Oud Crooswijk en het Ouden Noorden.

Het gezin zocht destijds een huis, maar dat ging niet makkelijk met de overspannen woningmarkt. Totdat ze de woonboot tegen kwamen. “Als je eenmaal gaat kijken, ben je verkocht", vertelt Mariëlle. “De locatie is echt top", vult Peter zijn vrouw aan.

Gewichtsverdeling op de boot

Als je op een woonboot woont, moet je wel rekening houden met enkele dingen. Bijvoorbeeld met het schommelen van de woonark. "En je gewichtsverdeling. Je kan niet de ene kant heel zwaar maken", vertelt Mariëlle. De gevolgen kunnen zijn dat je water niet goed wegloopt als je scheef ligt.

Maar het is gelukkig niet zo erg dat je met verjaardagen de gasten moet verdelen over de boot, legt Peter uit. En de woonboot wiebelt ook niet zo erg dat je niet meer normaal kunt lopen.

Ook het wisselende waterpeil is iets waar je in een 'gewone woning' geen rekening mee hoeft te houden. “Je hebt wel iets wisseling in waterpeil, maar het is niet dat je meters heen en weer gaat", vertelt Mariëlle. Waar je vooral rekening mee moet houden is het stijgen en dalen van de woonark. De ark heeft daarom flexibele gasstroom en leidingen.

Weinig muggen

Het stel slaapt op de verdieping die gedeeltelijk onder water ligt. Daardoor is het in de zomer koel in de ruimte. "Er komt een briesje naar binnen en het aantal muggen valt mee", zegt Peter. "Maar er zijn wel veel spinnen, daarom hebben we overal horren geplaatst", vult zijn vrouw aan.

Al met al is het gezin heel blij met hun bijzondere woonplaats. “We zitten in de stad, vlakbij het centrum en de natuur is in de buurt", vertelt Peter.