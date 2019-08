Jong professionals wonen in luxe omgebouwd kantoorpand

Wonen in luxe omgebouwd kantoorpand in Capelle aan den IJssel

In het Rivium in Capelle aan den IJssel worden sinds 2017 leegstaande kantoren omgebouwd tot woningen. "Het was de enige logische optie", vertelt Rosanne Leijnse van vastgoedbedrijf Waterford Investments.

Het ombouwen van de bedrijfspanden tot woontorens was volgens Rosanne de enige logische optie. Er stond veel leeg in het Rivium. "Er zijn zelfs kantoorruimtes die nog nog nooit zijn gebruikt." Om in te spelen op het de grote vraag naar woningen in de regio en te zorgen dat het Rivium bewoond blijft, is besloten woontorens te creëren.

"Nu zijn er plannen om dit hele gebied te transformeren in woningen, dat is echt nodig.” Het bedrijf kijkt per pand wat er mogelijk is. Het gebouw moet voldoen aan de brandeisen en energiezuinig genoeg zijn. De toren waarin Rosanne haar verhaal vertelt, was geschikt. "Het gebouw heeft rechte vleugels, wat ervoor zorgt dat elke ruimte daglicht krijgt."

Jonge professionals

De doelgroep van de omgebouwde kantoren zijn jonge professionals. "Daarom hebben de ruime appartementen een inbouw keuken en een goede vloer. Beneden is een gezamenlijke woonkamer waar de bewoners kunnen poolen, televisie kijken en een feestje kunnen geven." Ook is er een wasruimte in het gebouw aanwezig. Het voordeel van dit concept is dat de jonge bewoners snel kunnen verhuizen. "Zelfs de lampen hoeven ze niet zelf op te hangen."

Tim Uncke is een van de bewoners van de woontoren en is blij met de luxe. "Eigenlijk is dit een super uitkomst. Het is dicht bij de stad, maar ook afgelegen en rustiger. En ik woon met honderdtien leeftijdsgenoten. Hier leer ik mensen kennen."

Gezamenlijke ruimtes

Mede door de gezamenlijke ruimtes in de woontoren is het makkelijk om vrienden te maken vindt Tim. "We hebben een hele hechte groep. We gaan samen naar feestjes en vieren verjaardagen samen. Ook komen we bij elkaar over de vloer."

Met de woning zelf is Tim ook blij. “Ik zocht iets wat er netjes en keurig uitziet en dit ziet er strak uit, alles is nieuw. Dat vind ik erg fijn. Je hoeft alleen je meubels neer te zetten.” Zijn woning is 37 vierkante meter. Maar het leukste vindt hij toch zijn medebewoners. "Je bent nooit alleen. Dat is helemaal super.”

De vierentachtig appartementen die in de tweede woontoren in het Rivium moeten komen, zijn naar verwachting in december 2020 af.