Larsson fit voor stadsderby, Vermeer eerste doelman

Feyenoord-trainer Jaap Stam kan zondag in de eerste competitiewedstrijd tegen Sparta gewoon beschikken over Sam Larsson. De Zweed is weer hersteld van een heupblessure, opgelopen in het vriendschappelijke duel met Southampton.

Kenneth Vermeer start het seizoen als eerste doelman. Ook als zijn concurrent Justin Bijlow weer fit is, zal Vermeer onder de lat blijven staan. "Justin heeft zich helaas niet kunnen laten zien in de voorbereiding. Als hij fit is, dan wordt hij niet direct weer eerste keuze. Dat blijft Kenneth", aldus Stam tijdens de persconferentie in de Kuip.

Zomeraanwinst Luciano Narsingh start zondag zeker niet vanaf het beginsignaal. De flankaanvaller kwam maar mondjesmaat in actie vanwege blessureleed. "Luciano moest van ver komen. Hij kan steeds meer, dat zien we ook in de trainingen."

Stam mist tegen Sparta ook Nicolai Jørgensen. De Deen is al de hele voorbereiding geblesseerd.