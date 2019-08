Narsingh zondag niet in basis: 'Maar kan zeker minuten maken'

Luciano Narsingh heeft in de voorbereiding weinig minuten gemaakt voor Feyenoord, maar de flankaanvaller staat te popelen om zondag in de eerste competitiewedstrijd tegen Sparta minuten te maken. "Ik voel me goed, heb alleen meer inhoud nodig. Negentig minuten kan nog niet, maar ik kan zeker minuten maken."

Feyenoord heeft een moeizame voorbereiding achter de rug, maar Narsingh maakt zich weinig zorgen. "De voorbereiding is vooral om dingen te zien en te kijken wat beter kan. Zondag tegen Sparta zien we of het daadwerkelijk problemen zijn", aldus de zomeraanwinst van de Rotterdammers.

Narsingh start niet in de basis tegen Sparta, verklapte trainer Jaap Stam tijdens de persconferentie vrijdag in de Kuip. Een opsteker voor Stam is wel dat Sam Larsson weer helemaal fit is.