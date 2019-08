Sfeervol café met mini-supermarkt op het Rivium

Jeff Verbeek is horeca-ondernemer in een van de woontorens in het Rivium.

In oude kantoorpanden in het Rivium worden luxe appartementen gecreëerd. En waar gewoond wordt, is ook een horecagelegenheid nodig. Jeff Verbeek werd gevraagd dit te verzorgen, dat werd café Daily's.

Verbeek, die ook in Rotterdam-Zuid al een onderneming heeft, zag het verzorgen van een café in het Rivium in eerste instantie niet zitten. "Eigenlijk zijn alle nieuwe uitdagingen leuk, maar soms weet je niet of het haalbaar is." Kijkend naar de toekomst leek een horecaonderneming op deze locatie toch een goed idee. En die voorspelling komt nu uit. "We zijn twee maanden bezig en de zaak staat vol."

De bezoekers van Daily's zijn opvallend genoeg niet zozeer de bewoners van het Rivium, maar ook de mensen die er werken. Er zijn in de buurt van de kantoren op het Rivium-terrein namelijk weinig gelegenheden om wat te eten te halen. Dit zorgt voor een mix van bewoners en werknemers in het café van Verbeek.

Supermarkt en café

Het sfeervolle café heeft een deel voor mensen die alleen eten komen afhalen en het niet op locatie willen nuttigen. Ook staan er twee stellingen met producten die, samen met een koelkast, een kleine winkel vormen. Er zit geen supermarkt in de buurt, dus voor de bewoners is dit handig. "In overleg met hen hebben we bepaald waar de bewoners behoefte aan hebben."

Daily's is dus een café met een kleine supermarkt. In het buitengedeelte is een tuin gemaakt waar picknicktafels in staan. "Als het dertig graden is, gaat iedereen naar buiten om een wijntje te drinken. Het is dan ook een oase van rust hier in het Rivium."