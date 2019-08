De Indische held? 'Onze ouders, voorouders'

Onbewust broederschap, dat ervaart verslaggever Tenny Tenzer in een nieuwe aflevering van de serie I.N.D.O. die dit weekend te zien is bij RTV Rijnmond.

In de vijfde aflevering wordt Tenny meegenomen door Odair Inocencio, een Kaapverdiaanse vriend van hem. Zij zetten hun culturen tegenover elkaar: wat is er anders, wat is er hetzelfde?

"Juist omdat ze elkaar al kenden ging het mooi de diepte in", vertelt producent Christie Haalboom. Kaapverdianen worden bijvoorbeeld ook wel ‘de Stille Migranten’ genoemd. Indo’s kennen het Indische Zwijgen. "Overal is er veel herkenning. Door het gevoel van onbewust broederschap springt deze aflevering er echt uit."

Odair en Tenny bezoeken in de uitzending onder andere samen de kapper en het toneelstuk Helden. Een Kaapverdiaanse toneelgroep vertelt daarin het verhaal van vrijheidsstrijder Amílcar Cabral.

"Dat brengt de vraag, hebben Indo's ook helden?", zegt Christie. "Dan is eigenlijk de conclusie dat wij onze ouders en voorouders als held beschouwen omdat ze in Nederland een heel nieuw bestaan hebben opgebouwd."

Kijk hier de overige afleveringen terug.

Regisseur Tenny Tenzer en producent Christie Haalboom zijn Rotterdammers met Indische roots. Samen maken zij de tv-serie I.N.D.O. Ze onderzoeken de culturele erfenis van Nederlands-Indië. De serie is elke week op zaterdag om 17:38 uur te zien bij TV Rijnmond en wordt elk uur herhaald. I.N.D.O. is geproduceerd in opdracht van lokale omroep OPEN Rotterdam.