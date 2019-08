Adil Auassar aanvoerder van Sparta

Adil Auassar is de eerste aanvoerder van Sparta in het nieuwe seizoen. Bryan Smeets draagt de aanvoerdersband als Auassar niet speelt. "Ik heb duidelijk gekozen voor spelers die wat centraler op het veld staan. Het geeft wel aan dat wij vertrouwen hebben in deze spelers, maar ze moeten wel presteren", zegt trainer Henk Fraser.

Zondag treft Fraser in de Kuip zijn oude club, Feyenoord. "Ik ben Feyenoordsupporter, dat blijf ik, maar ik ben er supertrots op dat ik trainer ben van Sparta en dat wij gepromoveerd zijn. En dat wij de uitdaging aangaan om in de eredivisie te blijven."

Feyenoord heeft een moeizame voorbereiding achter de rug. Met name verdedigend oogt de ploeg van trainer Jaap Stam allesbehalve solide. "Maar Feyenoord blijft wel Feyenoord. En veel van mijn jongens hebben ook nog nooit in een volle Kuip gespeeld. Feyenoord blijft de te kloppen ploeg. Wij weten waar we vandaan komen en wat we ondertussen kunnen."

Feyenoord - Sparta begint zondag om 14.30 uur en is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond.