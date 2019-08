Op zoek naar de geheimzinnige kwak

In het bootje van Staatsbosbeheer speurt Chris Natuurlijk samen met boswachter Thomas van der Es het struikgewas af dat langs de oevers van de Biesbosch groeit. Misschien zit er wel een kwak. Het beestje met de opvallende rode ogen laat zich niet zo makkelijk zien omdat hij vooral 's nachts leeft, maar in deze tijd van het jaar ziet boswachter Thomas toch af en toe een kwak in de Biesbosch. Of het om een wilde kwak gaat of een verwilderd exemplaar dat ontsnapt is uit de dierentuin, dat is onduidelijk.



Groei

Hoe lang duurt het voordat een kikkervisje achterpoten krijgt? Wanneer gaan de ogen van een jonge kanarie open? Dat zie je in de serie dierenfoto's waarin Marlonneke Willemsen de ontwikkeling van jonge dieren in de eerste weken van hun leven laat zien. Chris Natuurlijk spreekt in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam met de maakster en met conservator Bram Langeveld van het museum over de foto's die het museum in de tentoonstelling Groei laat zien.

Zand erover

Op de Slikken van Flakkee is het stierenbronst. Chris Natuurlijk kijkt op gepaste afstand hoe de stieren grote kuilen graven. Om hun concurrenten te imponeren gooien de mannelijke heckrunderen het zand over hun kop en rug. Dit deel van de Slikken van Flakkee is meestal afgesloten voor publiek, maar in de zomermaanden zijn er excursies van Staatsbosbeheer door het gebied.

Ooit aten we dieren

Melk, eieren of kip. Dat wij nu dierlijke prodcuten eten vinden we in de toekomst gek. Roanne van Voorst schrijft er over in haar boek Ooit aten we dieren . De schrijfster is te gast in Chris Natuurlijk.

Chris Natuurlijk , zaterdag 3 augustus van 08.00 tot 09.00 op Radio Rijnmond