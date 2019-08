Ombudsman over huisuitzetting met kleine kinderen: 'Willen wij dat nou zo in Rotterdam?'

De woning van de Rotterdamse werd voor 6 maanden gesloten op last van de burgemeester, nadat haar ex-vriend in het pand werd aangehouden op verdenking van drugshandel. Ook werden in de woning drugs en een nepwapen aangetroffen.

De woningcorporatie beëindigde vervolgens het huurcontract en sindsdien logeert de moeder met haar kinderen bij familie en kennissen. Ook mag ze vijf jaar lang geen woning meer huren van de corporatie.

De vrouw zegt dat ze niks wist van de aanwezige drugs in het pand en niet op hoogte was van de illegale bezigheden van haar ex-vriend, die tijdelijk bij haar onderdak had gezocht.

"Waarom moeten mijn kinderen boeten voor iets wat mijn ex gedaan heeft?" vraagt Esther zich af.

Belastend

De Rotterdamse Ombudsman Anne Mieke Zwaneveld schrikt van dit soort verhalen : "Ik vraag mij altijd af: is dit nou de bedoeling? Willen wij dat nou zo in Rotterdam? Er zijn allerlei regels waarin staat dat de woning 6 maanden gesloten mag worden in een situatie als deze, maar er staat ook in dat er van afgeweken kan worden als de sluiting onevenredig belastend zou zijn voor de belanghebbenden. Dus in dit geval de moeder en haar jonge kinderen."

Zwaneveld benadrukt dat ze het dossier inhoudelijk niet kent: "Ik weet wel dat de belangen van kinderen ook bij dit soort besluiten heel zwaar horen te wegen. Dat staat in het internationaal voor de rechten van het kind nadrukkelijk geschreven."

Weloverwogen

Een woordvoerder van burgemeester Aboutaleb wil geen details kwijt over de zaak vanwege de privacy van het gezin, maar zegt dat het om een "zeer weloverwogen beslissing" gaat, waarin ook is gekeken naar de situatie van de kinderen en de mogelijkheden tot opvang.

De Rotterdamse heeft inmiddels twee rechtzaken aangespannen tegen de uithuiszetting. Beide zaken heeft ze verloren.