Rijnmond Staat Stil bij André Seebregts en de Kalifaat-vrouwen

Seebregts verdedigt al een tijd terrorisme-verdachten. Sinds kort staat hij ook vrouwen bij die met hun kinderen in kampen in Noord-Syrië verblijven. Zij komen uit het IS-kalifaat en willen terug naar Nederland. Seebregts bezocht onlangs zo'n kamp, verscheen op TV en toen was de beer los. Een paar voorbeelden.

"Vergassen die kutzooi, kankermoslims. De trein naar Auschwitz moet weer op de rails." "Oprotten met die IS-hoeren. Staatsvijand nummer 1 ben je, Seebregts." "Seebregts is een smerige linkse kankerlul. We willen ze niet, smerige, linkse hond."

De strafpleiter blijft er vooralsnog laconiek onder. "Ik heb een van hen nog gemaild. Die vond dat ik standrechtelijk moest worden geëxecuteerd. Toen zei ik: 'O wat grappig, dat vinden mijn IS-cliënten ook. Kom eens een keertje langs, dan kunnen we het daarover hebben...'"

Haatmails

De haatmails sterken hem in de overtuiging dat hij terrorisme-verdachten moet bijstaan. "Je moet niet je eigen rechtsstatelijke normen omlaag halen bij het bestrijden van terroristen. Bij de diefstal van een chokotoff vindt iedereen dat je recht hebt op verdediging. Maar juist als het gaat knellen, is dat het moment om te laten zien wat onze rechtsstaat waard is."

André Seebregts staat enkele tientallen vrouwen en kinderen bij in de Syrische kampen. "Ik heb tijdens mijn bezoek daar gezien dat de omstandigheden vreselijk zijn, medisch, hygiënisch. Er zitten ook fanatieke IS-dames die de anderen belagen. Er zijn tenten in brand gestoken en vrouwen dood aangetroffen."

De Rotterdamse rechter heeft eerder dit jaar gezegd dat Nederland de vrouwen en kinderen moet terughalen, maar het kabinet weigert dat vooralsnog. In de politiek is veel weerstand en angst: halen we geen wandelende bommen binnen? Is het niet juist tactiek van IS om de gewelddadige jihad naar het buitenland te verplaatsen?

Seebregts:"Ik begrijp de zorg, maar je moet per individu bekijken wie er gevaarlijk is. Daar zijn de nodige tests voor ontwikkeld. Als er vrouwen zijn die gevaarlijk zijn, kan je ze ook beter hier vastzetten, met een heel programma, want anders verdwijnen ze misschien uit het zicht."

Straftribunaal

Politici pleiten voor een internationaal straftribunaal in het Midden-Oosten zelf. Ook daar ziet de advocaat vooral bezwaren. "Het gaat járen duren om dat op te zetten, terwijl er nu een acuut probleem is. Zo'n tribunaal gaat ook nog eens heel langzaam en zal maar zo'n tien zaken per jaar kunnen behandelen."

Een flink deel van zijn eigen praktijk draait nu om de terrorisme-verdachten. Dat kwam toevallig op zijn pad met de zaak Sabir K. , die door de VS werd gezocht voor oorlogsmisdaden. "Ik heb zijn uitlevering kunnen tegenhouden. Dat succes leidt dan tot meer cliënten en zo is het balletje gaan rollen."

Schuilt er ook een idealist in André Seebregts? "Het is werk en belangrijk werk, vanwege die rechtsstaat. Maar enig idealisme speelt wel als het om kinderen gaat. Mijn kantoor heeft een tehuis in Oeganda voor straatkinderen. Kinderen gaan mij en mijn vrouw (kantoorgenoot Inge Saey) aan het hart. Dat is ook een beetje het gevoel wat ik nu heb bij die kinderen in de Syrische kampen."

Is het dan geen 'verdienmodel' voor de advocaat, zoals de schrijvers van de haatberichten suggereren? "Nee, dit is vrijwel allemaal vrijwilligerswerk. Er zitten honderden uren onbetaald werk in. Kinderen die in moeilijke situaties terecht zijn gekomen, dat raakt mij."

