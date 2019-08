Voormalig Spartaan Willems naar de Premier League

Jetro Willems heeft een nieuwe club gevonden. De voormalig linksback van Sparta gaat op huurbasis voetballen bij Newcastle United, dat uitkomt in de Premier League.

Willems wordt een seizoen door de Engelse club gehuurd van Eintracht Frankfurt uit Duitsland. Newcastle United heeft ook een optie tot koop afgedwongen. Het was te verwachten dat de Rotterdammer naar een andere club zou vertrekken.

Willems speelde in het afgelopen seizoen 23 duels in de Bundesliga. De meervoudig international van Oranje voetbalde in het verleden ook nog voor PSV.