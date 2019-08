Partij voor de Dieren: stop giftige uitstoot Chemours

De Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten Zuid-Holland wil dat het bedrijf Chemours in Dordrecht geen giftige stoffen meer mag uitstoten.

De partij stelt schriftelijke vragen aan de provincie over een storing bij Chemours anderhalve week geleden. Daarbij kwam 700 gram van het giftige PFIB vrij.

De partij haalt in de brief toxicoloog Jacob de Boer aan van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Die vergelijkt de effecten van PFIB met die van mosterdgas, dat als chemisch wapen kan worden ingezet.

De provincie Zuid Holland zou bij de overheid moeten pleiten voor een landelijk verbod op dat PFIB, zo stelt fractievoorzitter Carla van Vliegen.