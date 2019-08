Stadsbeheer pakt rattenplaag Eudokiaplein aan

Volgens Brigitte Moratis van Stadsbeheer Rotterdam worden de ratten aangetrokken door de grote hoeveelheid eten dat op het plein wordt weggegooid. "Er ligt veel brood chip en patat en dat trekt ratten aan."

Komende week wordt de rattenplaag aangepakt, medewerkers van Stadsbeheer Rotterdam gaan het groen onderhanden nemen. De bosschages bij het plein worden tot de helft teruggesnoeid. Ook wordt het plein intensief schoongemaakt.

Ook de gebruikers van het plein worden aangesproken, zegt Moratis. "We moeten het probleem bij de bron aanpakken, we gaan met gebruikers in gesprek over het weggooien van eten op het plein."