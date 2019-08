Duncan Laurence op Vestingpop: hij vroeg vorig jaar om ons hoofdpodium

Duncan Laurence treedt zaterdagavond voor het eerst sinds zijn winst op het Eurovisie Songfestival op in onze regio. Tijdens Vestingpop is hij gratis te zien en te horen in Hellevoetsluis.

De zanger komt zelf uit Hellevoetsluis. Hij werd er gehuldigd, na de winst van het Songfestival. Maar zingen deed hij toen niet.

"Het getuigt van enorme trouw aan de Acoustisch Stage, aan Vestingpop en aan Hellevoetsluis. Dat is ook hoe Duncan is", vertelt Petra Ronde, organisator van Vestingpop.

Eigen werk

Zij leerde Duncan een jaar of vijf geleden kennen, toen hij voor het eerst op Acoustic Stage optrad. "Dat is een podium voor muzikanten die hun eerste stapjes in de muziekwereld zetten. Daar heeft Duncan ook een aantal keer gespeeld en is het contact ontstaan. Duncan vond het een fantastisch podium om te staan. Omdat hij daar welkom was met zijn eigen werk, en niet per se covers moest spelen."

Ook vorig jaar stond de Hellevoeter op Vestingpop. Toen gaf hij aan dat hij er in 2019 weer wilde zijn, maar dan wel op het hoofdpodium. "Toen kwam in januari het nieuws dat hij mee ging doen aan het songfestival en heb ik gevraagd of hij nog steeds zou komen."

Groen Licht

Dat antwoord kwam pas kortgeleden, vertelt Ronde. "We hebben erg lang moeten wachten op groen licht. Wat begrijpelijk is, de aanbiedingen komen nu vanuit heel Europa en daarbuiten. Dus er moest wel tijd in zijn schema zijn. En dat is gelukt."

In mei won Duncan Laurence het Eurovisie Songfestival met zijn nummer Arcade. Hoewel de zanger nu op het hoofdpodium van Vestingpop staat, is er maar ruimte voor 3500 mensen. Daarom moest vrijdagmorgen pas naar buiten komen dat Duncan zaterdag gratis in zijn geboorteplaats optreedt.

"Dat was het plan. Duncan heeft het zelf een paar uur vervroegd, maar dat is geen probleem." Het concert begint zaterdagavond om 21:00 uur op het Zuidfront.