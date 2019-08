Harde nederlaag voor Excelsior in laatste oefenduel

Excelsior heeft vrijdag de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding verloren. In De Vliet verloor de ploeg van trainer Ricardo Moniz met maar liefst 4-1 van FC Den Bosch.

Na dertien minuten opende Ryan Trotman namens de Brabanders de score (1-0). Een minuut later scoorde Jeffry Fortes voor Excelsior alweer de gelijkmaker (1-1). FC Den Bosch kwam echter vlak voor rust op 2-1 via Mats Deijl.

In de tweede helft maakte FC Den Bosch tegen Excelsior nog twee treffers. Eerst was het Trotman die zijn tweede goal van de avond maakte (3-1). Abdulsamed Abdullah bepaalde de eindstand (4-1).

Bij de Kralingers begon proefspeler Bálint Bajner op de bank. De Hongaar is een spits en was recent nog actief voor Borussia Dortmund II. Bajner deed in de tweede helft volledig mee.

Excelsior start volgende week zaterdag in de eerste divisie met een thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht.