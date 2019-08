Twee arrestaties na ongeluk met LPG-vulstation Gorinchem

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag twee Gorinchemmers aangehouden na een ongeluk bij een tankstation op de Banneweg. De bestuurder was met zijn auto van de weg geraakt, botste tegen een boom en ramde het vulstation van een LPG-tank. Die raakte daardoor lek.

Wie van de twee de auto bestuurde is onbekend. De twee 26-jarigen zijn op verschillende locaties opgepakt: de één zat thuis, de ander was al naar het ziekenhuis vertrokken.

Beide mannen raakten bij het ongeluk gewond, ook de ander is naar het ziekenhuis gebracht. Beiden zijn daar verhoord. Het is nog niet duidelijk of de mannen drugs dan wel alcohol hebben gebruikt.

Naar een derde persoon is nog een tijdje gezocht, ook met een duikteam en politiehelikopter. Maar die werd niet gevonden. Het is volgens de politie niet zeker of de derde persoon er was. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk.

Afsluitingen

Na het ongeluk werden in de directe omgeving van het tankstation de wegen afgesloten. De afritten van de A27 en de A15 naar Gorinchem gingen dicht en de Banneweg is ruim vier uur afgesloten geweest.

De Banneweg werd zaterdagochtend rond 06:30 uur weer vrijgegeven. Wel zullen er nog enige tijd wegversmallingen zijn.

Aan de LPG-installatie zitten twee tankstations verbonden. Zij zijn zaterdag gewoon open, maar een brandweerwoordvoerder verwacht niet dat lpg-levering mogelijk is.