Politieman steekt helpende hand uit aan gevluchte homo

Kaartjes om een 18-jarige gevluchte Wit-Rus een hart onder de riem te steken, mogen allemaal naar hulpofficier van justitie en politieman ReinĀ Hendriks. Hij kwam vrijdag met de tiener in contact toen hij vanwege zijn seksuele geaardheid in Vlaardingen hulp zocht bij de Zeehavenpolitie.

Het Algemeen Dagblad meldt dat de man na een lange reis door Europa in Vlaardingen was terechtgekomen en daar om hulp had gevraagd bij de Zeehavenpolitie. Hij kwam uit een kleine gemeenschap in Wit-Rusland en werd gepest om zijn seksuele geaardheid.

"Discriminatie, uitsluiting, mishandeling en zelfs zijn vader die hem dood wil zien", beschrijft Hendriks het levensverhaal van de 18-jarige op Twitter.

De politie regelde voor de jonge Wit-Rus een treinkaartje naar het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel. Er wordt gekeken of hij op humanitaire gronden in Nederland mag blijven.

Op Twitter laat Hendriks weten dat meerdere mensen hebben laten weten dat ze de jongeman een kaartje of iets anders willen sturen. "Hoe mooi is dat, het zal hem onwijs goed doen. Als u iets wil sturen dan kan dat via mij, dan zorg ik er voor dat het bij hem komt."

Rechtstreeks in contact komen met de Wit-Rus is in verband met zijn veiligheid niet mogelijk. Ook kan zijn verblijfplaats de komende tijd wijzigen.