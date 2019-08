Waarom hebben elektrische windmolens drie wieken?

Verder aandacht voor muziek met dj Okkie Vijfvinkel, en ook op bezoek: Kevin Mack! De stadsdichter van de Nissewaard maakte onze uitzending een stuk poëtischer.

Lui schoonmaakwerk

Bertus Warbie uit Slotervaart voerg:

Een schrobber heet een luiwagen maar als je ermee aan het werk bent zweet je je eigen de pokken, dus waar komt die naam vandaan?

Een warm nest

Paul Verspeek stuurde ons een verhit mailtje: Na de hittegolf van de afgelopen tijd is de temperatuur flink gedaald, maar binnen bleef het warm. Hoe kan dat?

's Nacht was het buiten 18 graden, binnen 26-27 graden. Ondanks geopende ramen en tuindeur om het te laten doorwaaien. Blijft de warmte dan in het huis hangen? Zit dat in de lucht, of de stenen?

Gaarne uw hulp!

Wie wil m'n lichaam?

Frans Bergen uit Maassluis belde om te vragen: Als ik op het laatste moment zou besluiten mijn lichaam ter beschikking te stellen voor de wetenschap, keert de uitvaartverzekering dan uit aan de nabestaanden?

Wilma Klomps-Pijpers reageerde via Facebook: 'Mijn beide ouders hebben het gedaan, de verzekering is aan ons uit betaald. Je "moet" een verzekering aanhouden, want ze hebben niet altijd een lichaam nodig. Ook ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap.'

Panne

Fijtje den Ouden uit de Beverwaard vraagt: Waarom zegt met bij autopech 'panne'? Waar komt dat vandaan?

Een logo in de lucht

Giel Stroomberg uit Kralingen belde ons terwijl aan langs de Waterweg stond. Hij zag daar windmolens en vroeg zich af waarom ze altijd maar drie wieken hebben. "Het lijkt wel een mercedesster, is dat een geheime reclamestunt of zo?"

Verkeersleiding voor vissen

Onze eigen Erik Lemmers vroeg: Hoe komt het dat vissen die in grote scholen zwemmen zo heel snel reageren op bijvoorbeeld een roofvis. Ik heb laatst gedoken en toen zag ik een school sardines. Het waren er enorm veel. Je ziet de meest fantastische vormen ontstaan als ze reageren op hun omgeving. Maar als we door die school heen doken, maakten ze een perfecte cirkel om ons door te laten.

Hoe coördineren die vissen dat? Je ziet ook nooit vissen tegen elkaar opbotsen in zo’n school, terwijl de bewegingen die ze maken vliegensvlug gaan.

Dromen of niet

Truus de Wit uit Alexanderpolder droomt altijd. Over vroeger en mooie dingen. Haar zus zou graag willen dromen maar droomt nooit zegt ze, hoe kan dat?