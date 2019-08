Bijzondere vondst bij opruimen strand Kwade Hoek

Van wie is deze kite?

Vrijwilligers van de Stichting Strand in Zicht ruimen deze week het natuurgebied Kwade Hoek bij Goedereede schoon. Ruim tweehonderd kilo afval is volgens vrijwilliger Geert Faasse al verzameld in drie dagen tijd.

“Van botten tot scheepsonderdelen en van visnetten tot plastic.” Meest bijzondere vondst was die van een kite met een GoPro. Op deze actiecamera stonden volgens Faasse spectaculaire beelden van een kitesurfer.

“Volgens mij is hij de camera en zijn kite bij het Maasvlaktestrand kwijtgeraakt. Je ziet hele mooie beelden, van hoe hij in het water in de problemen komt.”

Faasse hoopt de eigenaar van de GoPro nog te vinden. “Op de GoPro stonden wel telefoonnummers, maar die werkten niet of waren onbereikbaar.”

De rest van het afval wordt in overleg met Natuurmonumenten in bigbags verzameld. Later wordt het met een tractor weggehaald.