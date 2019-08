Vuurwapen gevonden bij inval in drugspand

Er werd veel geld in beslag genomen. Foto: politie.

In Spijkenisse zijn bij een ondermijningsactie vrijdagavond vijf mensen opgepakt. Foto: politie.

In Spijkenisse zijn bij een ondermijningsactie vrijdagavond vijf mensen opgepakt. Het ging om drugsgebruikers en handelaars in drugs. Ook werd een vuurwapen, een flink geldbedrag en drugs in beslag genomen.