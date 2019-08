Een man die de macht over het stuur verloor heeft zaterdag met zijn auto de gevel van een woning in Berkel en Rodenrijs geramd.

Hij reed door een bosje, nam daarbij een lantaarnpaal en een zwart-geel paaltje mee en kwam bij de gevel tot stilstand.

Er was in het huis niemand aanwezig. Volgens de brandweer was de woning nog stabiel.

De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel.