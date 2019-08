Kitesurfer Peter dolgelukkig met vondst kite en camera

"Ik heb een strandwandeling gemaakt, maar vond niets." Later las hij op op de website van RTV Rijnmond dat bij een schoonmaakactie van het strand van Kwade Hoek zijn spullen waren gevonden.

"De trapeze zit met een depower-koord en safetyline vast aan de kite. Ik had al nieuwe besteld, omdat ze beiden ver versleten waren, maar zaterdag braken beide lijnen. Als het vlak bij het strand was gebeurd, had ik ze misschien nog daar teruggevonden, maar nu niet."

Gezien de windrichting wist Peter wel waar hij moest zoeken, maar hij was te laat. Vrijwilliger Geert Faasse van de Stichting Strand in Zicht had bij een schoonmaakactie de spullen gevonden en mee naar huis genomen. Hij zocht de eigenaar via RTV Rijnmond.

Peter is 'heel blij'. "Ik had het verlies en dat ik in orde was, ook gemeld bij de reddingsbrigade op de Maasvlakte. Ik woon in Kwintheul maar meestal kiten we bij Hoek van Holland of de Maasvlakte, afhankelijk van de wind."

Hij moet weer naar Goeree-Overflakkee rijden om zijn spullen in ontvangst te nemen. "Maar dat heb ik er wel voor over. De kite en de kitebar kosten samen ongeveer 2000 euro, daar komt de actiecamera nog bij. Ik ben het nog nooit eerder kwijtgeraakt en gelukkig is het gevonden."