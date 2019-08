Feyenoord kruipt door oog van de naald tegen Sparta (2-2)

Feyenoord en Sparta zijn zondag in de Kuip het nieuwe eredivisieseizoen begonnen met een 2-2 gelijkspel. Pas in de blessuretijd kon de thuisploeg de stand gelijk trekken. Zo moet Sparta nog een jaar wachten op de eerste zege in Rotterdam-Zuid sinds het seizoen 1999/2000.

De thuisploeg kende een furieuze start. Dylan Vente en Orkun Kökcü kregen, op aangeven van Luis Sinisterra, meerdere kansen om Feyenoord op voorsprong te zetten. Namens Sparta was Bart Vriends met een kopbal erg gevaarlijk. Beide ploegen scoorden in de eerste helft niet.

In de tweede helft vielen pas de doelpunten. Eerst was het Mohamed Rayhi met een bekeken schuiver namens Sparta (0-1). Halverwege de tweede helft kon Steven Berghuis de 1-1 maken. Lars Veldwijk maakte als invaller de 2-1. Sparta leek een feestje in West te kunnen gaan vieren, maar Sam Larsson gooide met de 2-2 nog roet in het eten.

Feyenoord - Sparta 2-2 (0-0)

49' 0-1 Mohamed Rayhi

66’ 1-1 Steven Berghuis

74’ 1-2 Lars Veldwijk

90+5’ 2-2 Sam Larsson

Opstelling Feyenoord: Vermeer; St. Juste, Botteghin (88’ Bannis), Van der Heijden, Haps; Burger, Kökcü, Fer; Berghuis, Vente (64' Narsingh), Sinisterra (62' Larsson)

Opstelling Sparta: Coremans; Abels, Vriends, Mattheij, Faye; Harroui (72’ D. Duarte), Rayhi, Smeets, Auassar; Ache (76’ L. Duarte), Dervisoglu (61' Veldwijk)