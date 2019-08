LIVE: Praat mee over de derby Feyenoord-Sparta

Feyenoord en Sparta trappen zondagmiddag hun eredivisieseizoen af met een Rotterdamse derby. Uiteraard is RTV Rijnmond daar op verschillende manieren bij!

Televisie

Op TV Rijnmond wordt er in Sportclub Rijnmond vanaf 13:12 uur live vooruitgeblikt op de derby Feyenoord-Sparta.

Radio

Het duel tussen Feyenoord en Sparta begint om 14:30 uur in de Kuip. Die wedstrijd is volledig live te volgen in Radio Rijnmond Sport met het commentaar van Sinclair Bischop en Dennis van Eersel.

Online

Verder hoef je heel de dag op onze social mediakanalen niets te missen van Feyenoord-Sparta. Dat doe je via onze Facebook -, Twitter - en Instagram -pagina.

Feyenoord - Sparta (Aftrap 14:30 uur)

Opstelling Feyenoord: Vermeer; St. Juste, Botteghin, Van der Heijden, Haps; Burger, Kökcü, Fer; Berghuis, Vente, Sinisterra

Opstelling Sparta: Coremans; Abels, Vriends, Mattheij, Faye; Harroui, Rayhi, Smeets, Auassar; Ache, Dervisoglu

Wil je meepraten over Feyenoord-Sparta en het komende eredivisieseizoen? Laat dan hieronder een reactie achter.