Voormalig Feyenoord-trainer Bengtsson (73) overleden

Gunder Bengtsson is overleden. De Zweed was meer dan een jaar trainer van Feyenoord. Hij werd 73 jaar.

Bengtsson was trainer in een voor Feyenoord zeer donkere periode. Zowel organisatorisch als sportief zat de club in een dal. De Zweedse voetbaltrainer kwam in 1989 ter ondersteuning van de toen piepjonge trainer Pim Verbeek. Bengtsson wist Feyenoord niet tot grootse daden te inspireren; de club eindigde dat seizoen als elfde.

De volgende jaargang werd evenmin een succes. Daarom nam Feyenoord in maart 1991 afscheid van de Zweed. Zijn opvolger was Wim Jansen en onder diens leiding wist Feyenoord sportief wel uit het dal te klimmen.

Bengtsson was vooral trainer in Zweden. Hij werd onder andere landskampioen met IFK Göteborg, waarmee Bengtsson ook in 1987 de UEFA-Cup won. Verder coachte Bengtsson in Griekenland bij Panathinaikos.