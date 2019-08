ARCHIEF RIJNMOND 28 juli 2019 - Boekie

Afgelopen week heb ik me een beetje raar gevoeld. Oververhit natuurlijk, zoals iedereen.Nu en dan gekookt zelfs.Maar er was nog iets.

Ik heb me – in tropische temperaturen - zitten voorbereiden op de winter.

Twee jaar geleden is in het najaar een boekje met persoonlijke verhalen van me verschenen. Dit najaar, in november, verschijnt er weer een boekje als het allemaal goed gaat, nu met allemaal verhalen en beschouwingen over muziek. En ja zoiets heeft een zekere productietijd. Je moet het om te beginnen schrijven. Dan gaat een redacteur er met je doorheen. Het moet worden opgemaakt. Vervolgens is er een correctieronde. Dan gaat het naar de drukker. En dan pas heb je iets in handen dat je kunt presenteren.

Vanaf de beoogde presentatiedatum ga je terugrekenen met al die productiefases, en dan komt er een deadline uit voor het inleveren van je tekst. In dit geval: 1 september. Daarom zit ik nu, in de zomer, oude verhalen te herschrijven en andere die al een tijd door mijn hoofd dwalen eindelijk eens goed op papier te zetten. Nou ja: in de computer.

Hoe ziet dat eruit met deze hitte?

Tja, ik weet niet of u het wel wilt weten, maar ik heb de laatste tijd heel wat uren achter de computer doorgebracht, slechts gekleed in onderbroek, en met een ventilator op me gericht. En nu en dan heb ik ook een kletsnat polo-shirt aangetrokken in de hoop met het verdampen van alle nattigheid nog wat extra warmte te kunnen kwijtraken.

Het is overleven.

En vooruitzien.

Over een maandje of zo moet alles dus af zijn.

Dat vooruit werken, dat planmatig te werk gaan, en daardoor in het ene jaargetijde iets doen dat pas in een ander jaargetijde effect heeft, zie je veel. Boeren doen niet anders. En legio zijn de verhalen van artiesten die in de hitte van de zomer een kerstplaat staan op te nemen. Of die bij dertig graden werken aan nieuwe Sinterklaasliedjes. En lui die in de modebranche werken, weten natuurlijk allang wat ons komende winter aan trends staat te wachten.

Meestal ben je je nauwelijks bewust van dit soort mechanismes, van dat ver vooruit kijken. Maar een enkele keer dringt het zich aan je op. Zoals dezer weken, weken waarin ik met wapperende haren achter de computer zit.

Geeft het druk, dat het áf moet?

Nee, dat valt wel mee.

Ik moet wel doortikken, maar doordat Het Opkamertje, het programma dat normaliter na Archief Rijnmond wordt uitgezonden, een zomerstop houdt, heb ik ook even de tijd.

Het is vooral het rare gevoel dat ik al in mijn agenda kan aanwijzen wanneer iets wordt gepresenteerd dat ik nu nog aan het maken ben. Alsof ik onderdeel ben van iets onontkoombaars.

Ik heb het ook eens in het heel klein meegemaakt toen ik programma’s maakte bij wat toen nog Stads TV Rotterdam heette, de voorloper van TV Rijnmond.

Zo rond 1990 maakte ik voor Stads TV een wekelijks programmaatje dat op vrijdag werd uitgezonden. Het zat geloof ik ergens tussen kwart over vijf en kwart voor zes in de programma-carrousel die de zender toen had.

Die programmaatjes van mij wilde ik voor mezelf bewaren. Ik nam ze steeds op van de tv-uitzending, op video. Het was nog de tijd van de videorecorders en de videobanden. Voor dat opnemen programmeerde ik thuis de videorecorder. Dan hoefde ik er niet zelf bij te zijn om op het moment suprême op de knop te drukken. Wel zo makkelijk.

Probeer het even met mij te visualiseren.

Het monteren van dat programma voor de vrijdagnamiddag deed ik doorgaans op vrijdagochtend of - middag, samen met een zogeheten editor. Daarna ging ik nog weleens naar het een of ander in de stad. Dus ’s morgens voordat ik naar Stads TV ging om dat programma te monteren, programmeerde ik thuis de videorecorder om op te nemen wat ik nog in elkaar móest gaan zetten.

Vaak heeft dat me een soort verwarrend gevoel bezorgd alsof de tijd achteruit liep, en de normale volgorde van oorzaak en gevolg was omgedraaid. Of dat ik gevangen zat in een rare lus in de tijd.

Je weet al wat er gaat gebeuren, je moet het alleen nog even zelf veroorzaken.

Nou, het komt vast goed met dat tweede boekie.

Maar zullen we afspreken dat het komende maand iets minder heet wordt?

SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

HET SEIZOEN

2. Christmas song – Tiny little big band

3. Er breekt brand uit – The Kik

4. Zomaar een zomerliedje – Zita Duson

5. Een roos kan niet zonder zonneschijn – Henk Numeijer & de RAC-huisband

6. De club van Coen Moulijn – Simon Stokvis

OEBELE & FEYENOORD

7. Welkom in Oebele – Oebele

8. Pap en vroeg naar bed – Oebele

9. Voor onze club hiep hoi – Oebele

DRS P

10. Veteraan – Drs. P

11. Dijklied – publiek in De Pijp

12. Dijklied - Drs P

AANKONDIGINGEN

13. Americanas – Metropole Orchestra Big Band

14. Werkmansleed – Gerard Cox & combo olv Ruud Bos