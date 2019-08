Man krijgt hypo in de auto en rijdt tegen huis aan

Aan de Beethovenstraat in Berkel en Rodenrijs is zaterdagmiddag een oudere man met zijn auto een voortuin in gereden en tegen het huis tot stilstand gekomen. Onderweg heeft hij een lantaarnpaal, een verkeerspaaltje, een boom en meerdere heggen mee weten te nemen.

De bewoners van het geraakte huis zijn goochelaar John Anders en zijn vrouw. "De man heeft in de auto een hypo gekregen waardoor hij zijn voet niet van het gaspedaal kon halen." Bij een hypo heeft de persoon last van een laag bloedsuikergehalte. Tijdens zo'n hypo kan hij of zij last krijgen van trillen, geeuwen, zweten en hartkloppingen.

Hoewel er flink wat schade is aangericht aan het huis en langs de route die de man heeft afgelegd, had het volgens Anders nog veel erger kunnen zijn. "Hier vlakbij ligt een school en eigenlijk zou mijn vrouw ook thuis zijn geweest." Maar het paar is samen een nachtje weg.

Hulpverleners hebben de man uit de auto gehaald, behandeld in een ambulance en naar het ziekenhuis vervoerd. Een bergingsbedrijf is ter plaatse om de auto weg te halen.