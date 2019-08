Van de Looi: 'Alles gedaan aan keuze van Kökcü'

Erwin van de Looi, bondscoach van Jong Oranje, vindt het jammer dat hij niet meer kan beschikken over Orkun Kökcü. De Feyenoord-middenvelder heeft voor het nationale team van Turkije gekozen.

Van de Looi is zondagmiddag aandachtig toeschouwer bij de Rotterdamse derby tussen Feyenoord en Sparta. Hij kent Kökcü al vanaf zijn tijd als jeugdtrainer van FC Groningen.

"Je moet soms de keuze van iemand respecteren", zegt Van de Looi over de beslissing van Kökcu. De middenvelder van Feyenoord was zelfs aanvoerder bij Oranje Onder 19. "Maar we hebben er alles aan gedaan."

Harroui en Duarte

Verder sprak Van de Looi over Deroy Duarte en Abdou Harroui, twee talentvolle middenvelders van Sparta. Harroui kan eventueel nog voor Marokko kiezen. "Maar dat gaat hij niet doen, want ik ken hem goed", zegt Van de Looi.

"Ik ben blij dat Duarte en Harroui nu in de eredivisie spelen. Ik verwacht wel wat van die jongens in dit seizoen", besluit de bondscoach van Jong Oranje.

Kijk hierboven naar het volledige interview van verslaggever Sinclair Bischop met Erwin van de Looi.