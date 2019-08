Festivals in de regio worden goed bezocht dit weekend

Dit weekend zijn in de regio verschillende feesten te bezoeken. Zo stond Eurovisie Songfestivalwinnaar Duncan Laurence zaterdagavond op Vestingpop in Hellevoetsluis, stond Brielle in het teken van het Vertelfestival en was ook Crazy Sexy Cool in Rotterdam-Zuid uitverkocht.

Petra Ronde van Vestingpop meldt dat de 35 honderd mensen die op het terrein van Vestingpop passen, allemaal aanwezig waren. "Het ging onze dromen te boven, het was een afgeladen terrein."

Ook het terrein van Crazy Sexy Cool in Rotterdam-Zuid was met 15 duizend verkochte kaartjes stampvol. Volgens Manon van Garde van het festival verliep het feest rustig zonder opstootjes. Wel kwamen in de omgeving van het festival meldingen van geluidsoverlast binnen. De organisatie heeft het volume toen teruggedraaid.

In Brielle hebben zaterdagmiddag zo'n driehonderd mensen naar verhalen geluisterd op het Vertelfestival. Volgens Bram Poldervaart waren er veel mensen. "Ik vond het leuker dan ooit. Er waren dit keer ook jonge vertellers. En sommige vertelden op een hele andere manier dan gewoonlijk."

Tijdens het Vertelfestival vertellen Briellenaren een verhaal dat vaak ook in de stad plaatsvindt. "In de klokkentoren werd een verhaal speciaal voor kinderen verteld. Die mochten daarna de klok luiden."

Bij de laatste vertelling van de dag, door professioneel verhalenverteller Pauline Seebregts, waren ruim tweehonderd mensen aanwezig. In totaal denkt Poldervaart dat er wel driehonderd mensen zijn geweest.

In het Westland vaart dit weekend weer het Varend Corso. Vrijdag deden de boten vol bloemen onze regio aan. Het Corso vaarde onder meer langs Vlaardingen en Maassluis. Ook zondag kan nog genoten worden van het Varend Corso, maar dan in Delft. Marjan Naaktgeboren van de organisatie laat weten dat het in Delft heel druk is. "En vanwege de warmte hebben de bloemen een hoop water nodig."