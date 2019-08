Politie vindt enorme hoeveelheid geld

Het politieteam in Rotterdam-Charlois heeft zondagmiddag 159 duizend euro gevonden toen ze een tweetal preventief fouilleerden.

Beide personen zijn aangehouden vanwege het bezit van het onverklaarbare bedrag. Ook is hun voertuig in beslag genomen.

De politie mag met toestemming van de officier van justitie preventief fouilleren. Dit systeem is dan ook a-selectief, laat de politie weten. "Wij hadden geen aanleiding om te fouilleren."

Het is onbekend hoe het tweetal aan dit geld is gekomen. Dit zal uit verder onderzoek of hun verhoor moeten blijken.