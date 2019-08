"Deze comeback is er eentje waar menig artiest jaloers op zou zijn"

Wilco de Bruin, de organisator van het platenfestijn, noemt de herleefde populariteit van platen een "comeback waar menig artiest jaloers op zou zijn."

Wilco is gek op vinyl, omdat je volgens hem bewuster naar de muziek gaat luisteren. "Als je een plaat op zet dan moet je er bij blijven. Je moet hem omdraaien. Je zet er een kop thee of koffie bij en je gaat echt luisteren."

Een soort ritueel

Een andere (piepjonge) vinylliefhebber sluit zich bij helemaal Wilco aan. "Een plaat luisteren is een soort van ritueel. Je moet de plaat er op leggen, de naald. Het voel allemaal wat echter."

Bij CD's of streamen is het gewoon anders, legt Wilco uit. "Je gaat hierbij de muziek als behang gebruiken. Ondertussen ga je misschien wel stofzuigen. En bij vinyl is het echt even een moment nemen om te onthaasten.