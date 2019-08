Grote brand in Overschie mogelijk aangestoken

De brand in het leegstaande bedrijfspand aan de Abraham van Beyerenstraat in Rotterdam-Overschie is mogelijk aangestoken. Dat vermoedt de eigenaar.

De brand brak zondagmiddag rond 16:30 uur uit. Vrijkomende rook was tot in Barendrecht te zien.

Bij het blussen werd veel extra materieel ingezet.

Het pand is eigendom van PNL Vastgoed. Volgens eigenaar Luc Climan was het de bedoeling om in de panden een woningproject te realiseren. Hij ziet zijn droom nu in rook opgaan en weet nog niet hoe het nu verder moet.

Volgens Climan is in de panden meerdere malen ingebroken. Ook is in het verleden diverse keren geprobeerd om brand te stichten.