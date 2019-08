Grote brand in Overschie onder controle

In een bedrijfspand in de Rotterdamse wijk Overschie is zondagmiddag om 16.30 uur een grote brand uitgebroken in een leegstaand pand. De brand was om 17.50 uur onder controle.

Omdat de brand zo groot was, werd extra veel materieel ingezet. Er zijn twaalf brandweerwagens naartoe gestuurd, meldt Jop Heijnen van de Veiligheidsregio.

Om 17.00 uur kwam nog steeds veel rook vrij. Dit kwam door het vele blussen. De rook was tot aan Barendrecht te zien.

Het pand is eigendom van PNL Vastgoed. Volgens eigenaar Luc Climan was het de bedoeling om van de panden een woningproject te realiseren. Hij ziet zijn droom nu in rook opgaan. Hij weet nog niet hoe het nu verder moet. Ook Jop Heijnen meldt dat de schade heel groot is.

"De panden zijn leeg, maar er zijn wel activiteiten die in het donker gebeuren", zegt Climan. "We hebben al twee of drie keer inbraken gehad." Ook zegt de eigenaar dat er al meerdere malen is geprobeerd brand te stichten.

De brandweer heeft geprobeerd het overslaan van de brand naar andere panden te voorkomen. "Het pand aan de linkerkant is gered. Maar er is wel brand- en waterschade ontstaan. Er moet later verkend worden hoe groot de schade is." Uit voorzorg werden ook twee ambulances gestuurd.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Heijnen gaat ervan uit dat de politie in hun onderzoek meeneemt dat er eerder is ingebroken in de banden.