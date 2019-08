Fraser na derby: 'Sparta heeft er alles aan gedaan'

Bij Fraser overheerst wel een goed gevoel. "Mijn ploeg heeft er alles aan gedaan", zegt hij. "Ik denk dat we in het begin te veel ontzag hadden voor de spelers en het stadion. Dat is niet raar, want sommige jongens hebben nog niet voor zoveel mensen gespeeld."

Fraser vond Sparta zich goed herstellen, maar hij ziet ook nog verbeterpunten. "We hebben ons terug in de wedstrijd gevochten."

Kijk hierboven naar het volledige interview van verslaggever Sinclair Bischop met Sparta-trainer Henk Fraser.