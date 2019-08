Veldwijk: 'Fiftyfifty dat ik bij Sparta blijf'

Lars Veldwijk was zondag namens Sparta bijna de man van de wedstrijd. De spits viel in en scoorde de 1-2, maar Feyenoord poetste in blessuretijd de achterstand nog weg. "Helaas", zucht Veldwijk, die niet zeker weet of hij bij Sparta blijft.

"Ik denk dat we als team een heel goede wedstrijd op de mat hebben gelegd, in een redelijk opgaande wedstrijd. Het leek er lang op dat ik de matchwinnaar zou worden, maar dat is voetbal", zegt Sparta-spits Veldwijk.

Transfer?

Na afloop van de derby tegen Feyenoord gaf Veldwijk toe dat er rondom hem 'dingen lopen'. "Dat is één van de redenen dat ik geen aanvoerder meer ben", zegt Veldwijk.

"Ik kan op dit moment niet zeggen of ik bij Sparta blijf of wegga. Het is echt fiftyfifty. Maar ik ga Sparta niet zomaar verruilen."

Kijk hierboven naar het volledige interview van verslaggever Sinclair Bischop met Sparta-spits Lars Veldwijk.