Steven Berghuis over verlenging: 'Feyenoord is ambitieus en hongerig'

De aanvaller stond deze zomer lange tijd in de belangstelling van PSV. Berghuis blijft dus bij Feyenoord. "Vanaf het begin van het seizoen was er al de intentie van beide kanten", legt Berghuis uit, die nu tot 2022 bij Feyenoord onder contract ligt.

"Feyenoord was heel duidelijk: ik was niet te koop. Dus het was eigenlijk niet zo ingewikkeld", zegt Berghuis, die blij is met de verlenging. "Het was absoluut geen flirt met PSV. Ik denk dat het normaal is dat, als een club interesse heeft, dan zich meldt bij de zaakwaarnemer."

Berghuis merkt dat Feyenoord met trainer Jaap Stam, technisch directeur Sjaak Troost en clubman Dirk Kuyt ambitieus en hongerig is. "Je ziet dat jonge spelers de kans krijgen. Dat ziet er goed is. Zo willen we de spelers en Feyenoord weer op de kaart zetten", vertelt Berghuis.

Kijk hierboven naar het volledige interview van verslaggever Sinclair Bischop met Feyenoord-aanvaller Steven Berghuis.