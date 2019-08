Honkballers Neptunus naar finale play-offs

Het grote verschil werd door Neptunus gemaakt in de vijfde inning. Toen wisten de Rotterdammers zes punten te scoren. Afgelopen donderdag won Neptunus de eerste ontmoeting in Hoofddorp nog nipt met 3-2. Zaterdag was het verschil al een stuk groter, toen won Neptunus in Rotterdam met 6-1.

Neptunus mag zich nu gaan richten op de finale van het landskampioenschap. In de Holland Series nemen de Rotterdammers het dan op tegen Amsterdam. De Amsterdammers wonnen met 3-0 in een best-of-five van HCAW.

Op donderdag 22 augustus staat de eerste ontmoeting tussen Neptunus en Amsterdam op het programma.