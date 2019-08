Woonwagen brandt uit, brandweer redt papierhandel in Spaanse Polder

De brandweer heeft zondagavond laat voorkomen dat een papierhandel in de Rotterdamse Spaanse Polder compleet in de hens zou vliegen. Er was brand ontstaan in een nabijgelegen woonwagen aan de Industrieweg.

Het vuur brak rond 23:45 uur uit. De brandweer zette veel materieel in om te voorkomen dat papierhandel Elmaco Press in de as zou worden gelegd. Wel is er schade ontstaan aan enkele loodsen.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. Omstanders zeggen dat ze harde knallen hebben gehoord.

Zondag was er een grote bedrijfsbrand in het nabijgelegen Overschie. Die is mogelijk aangestoken.