Woonwagen van schoonvader André Hazes jr brandt uit, brandweer redt papierhandel in Spaanse Polder

De brandweer heeft zondagavond laat voorkomen dat een papierhandel in de Rotterdamse Spaanse Polder compleet in de hens zou vliegen. Er was brand ontstaan in een nabijgelegen woonwagen. De wagen is van de schoonvader van André Hazes jr.

Deze Matthieu Westenberg was op het moment van de brand niet aanwezig op het woonwagenkamp aan de Linschotenweg. Samen met zijn familie is hij op vakantie in het Spaanse Marbella. Westenberg komt maandag vervroegd naar huis.

"Ik heb hem vannacht gebeld", vertelt buurman Ed de Haan maandag in de Telegraaf. "Hij moest toch weten wat er hier is gebeurd. Hij was er stil van. Hij zei heel weinig. Ik denk dat de echte klap pas komt als hij thuiskomt. Hij heeft niets meer. Alles is weg."

Het is niet voor het eerst dat bezittingen van Matthieu Westenberg door brand worden verwoest. Een paar jaar geleden brandde zijn strandtent Het Zonnetje aan de Zevenhuizerplas af.



Loodsen

Het vuur in de woonwagen brak rond 23:45 uur uit. De brandweer zette veel materieel in om te voorkomen dat papierhandel Elmaco Press in de as zou worden gelegd. Met succes. Wel ontstond er schade aan de loodsen van het bedrijf.

De brandweer dacht eerst dat de brand was ontstaan bij de papierhandel. Maar dat bleek niet het geval. Een drone met speciale apparatuur wees de woonwagen aan als brandhaard.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. Omstanders zeggen dat ze harde knallen hebben gehoord.



Overschie

Zondag was er ook brand in een grote bedrijfsbrand in het nabijgelegen Overschie. Vermoedelijk ging het daar om brandstichting. Voor de brand is maandagochtend een jongen van 14 jaar opgepakt. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.