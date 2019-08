Cricket: Excelsior’20 stapt dichter bij titel

Excelsior’20 is hard op weg naar de derde landstitel in vier jaar. De Schiedamse cricketclub versloeg concurrent HCC ruim en gaat in de Topklasse nu nog steviger aan kop.

In Den Haag begon Excelsior’20 zondag aan bat en kwam het tot 201 runs (all out). HCC was bij 152 runs klaar (all out). Door de zege heeft de koploper nu 23 punten uit 14 duels. HBS is nummer twee met 20 uit 15. Komende zondag staat de topper Excelsior’20-HBS op het programma.

Regerend landskampioen VOC wist ook te winnen. De Rotterdammers waren te sterk voor ACC (178/5-173/9) en blijven daarmee de nummer 7 van de Topklasse.

Sparta ging in Amsterdam bij VRA op bezoek en verloor ruim. De thuisclub zette 248 runs op het bord (all out). De Capellenaren kwamen niet verder dan 198/9. Sparta blijft daardoor voorlaatste met één punt voorsprong op hekkensluiter Quick Haag. Sparta heeft 7 uit 14, de club uit Den Haag 6 uit 15. Voor Sparta is zondag VOC de volgende tegenstander. Aan de Bermweg begint de derby die dag om 11:00 uur.