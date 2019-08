Biesbosch-bijen in de verdrukking door Duitse soortgenoten

Thomas van der Es over de 'bijenoorlog' in de Biesbosch (NOS).

In de Biesbosch komen steeds meer illegale bijenkasten. Dat zegt boswachter Thomas van der Es. Er staan er inmiddels enkele honderden, vooral aan de rand van het natuurgebied.

Volgens Van der Es komen imkers helemaal uit Duitsland en België om hun bijen uit te zetten. Dat heeft te maken met de droogte daar, waardoor er minder bloemen zijn.

In de Biesbosch staan wel veel planten in bloei. Maar de vreemde bijen verdringen de wilde volken die normaal in de Biesbosch verblijven.

Staatsbosbeheer kan er weinig tegen beginnen, omdat de kasten net buiten het natuurgebied staan.