Biesbosch-bijen in de verdrukking door bijenkasten van buiten de regio

Thomas van der Es over de 'bijenoorlog' in de Biesbosch (NOS).

Volgens Van der Es komen imkers uit het oosten van Nederland en uit België naar de Biesbosch om hun bijen uit te zetten. Dat heeft te maken met de droogte daar, waardoor er minder bloemen zijn.

In de Biesbosch staan wel veel planten in bloei. Zo barst het er van de springbalsemien. De plant met paarse bloemetjes, die wel drie meter hoog kan worden, is populair bij bijen, omdat er veel nectar in zit.

Het probleem met de bijen van imkers is dat ze de wilde bijenvolken verdrijven, die normaal in de Biesbosch huizen. Staatsbosbeheer kan er weinig tegen beginnen, omdat de kasten net buiten het natuurgebied staan.

"We zijn de regie een beetje kwijt", zegt boswachter Van der Es.