NS-loket open voor claims oorlogstransporten

Het bedrijf vervoerde in opdracht van de Duitse bezetter Joden, Sinti en Roma per trein naar Westerbork, Vught of Amersfoort, met concentratiekampen als eindbestemming.

Enkele duizenden mensen komen voor de tegemoetkoming in aanmerking, onder wie naar schatting vijfhonderd overlevenden. De NS reserveert hiervoor de komende jaren enkele tientallen miljoenen euro’s.

Wie een schadevergoeding wil, heeft een jaar de tijd om een verzoek in te dienen. Dat kan alleen digitaal, maar er is hulp beschikbaar voor mensen die daar moeite mee hebben.

De NS betaalt de overlevenden 15 duizend euro uit. Nabestaanden en weduwen krijgen 7500 of 5 duizend euro.

Strijd

De tegemoetkomingen zijn de uitkomst van een drie jaar durende strijd van Salo Muller, die zijn ouders verloor tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1941 werden zijn vader en moeder gearresteerd en per trein naar Westerbork gebracht. "Ze hebben daar precies negen weken gezeten. Toen zijn ze vervoerd naar Auschwitz en daar vergast."

Muller, oud-fysiotherapeut van Ajax, verwijt de NS dat ze miljoenen heeft verdiend aan het vervoer van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog en wilde een compensatie voor alle overlevenden en nabestaanden van de concentratiekampen.

Tijdens de oorlog hebben de Nederlandse Spoorwegen zich niet verzet tegen de deportaties naar kamp Westerbork. Er werden zo'n honderdduizend joden naar het doorgangskamp in Drenthe vervoerd, ook vanuit Rotterdam. Aan de transporten heeft het bedrijf omgerekend ongeveer 2,5 miljoen euro verdiend.

In 2005 bood de NS openlijk excuses aan voor haar rol in de oorlog. Om de slachtoffers te herdenken steunt het bedrijf allerlei collectieve projecten. De NS weigerde lang om aan individuele slachtoffers geld te geven.